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Шарапову застали в интимный момент

Мария Шарапова. Фото: GLOBAL LOOK press/usopen
Пикантные фото спортсменки уплыли в Сеть

Ушлые папарацци выследили теннисистку на отдыхе с бойфрендом – основателем аукционного дома Paddle8 Александром Гилксом – и сделали несколько весьма откровенных снимков. Мало того, еще и разместили кадры в интернете.

На них показано, как молодые люди проводят время. Они загорают, едят пиццу и пьют вино. При этом камеры ловили Марию в самые интимные моменты. То она застыла в позе на четвереньках. 

Публикация от @wta_sexy_girls

То в купальнике и широкополой шляпе, лежа в шезлонге, что-то читает в телефоне. А в это время возлюбленный целует ее в ягодицу.

Сначала после проигрыша на Уимблдоне Шарапова хотела выступить на турнире в американском Сан-Хосе, который стартует 30 июля, но передумала. И отправилась отдохнуть под ласковым солнцем Италии, пишет EG.RU. А ее бойфренд-бизнесмен изо всех сил помогает ей восстановить душевное равновесие и физическую форму.

Ранее журналисты увидели на безымянном пальце спортсменки кольцо. Они тут же заподозрили, что теннисистка и ее парень собираются пожениться. 

Полина ДОРОЖКИНА
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