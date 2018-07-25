Известные исполнители один за другим отказываются выступать

Артисты массово отказываются приезжать туда. Уже не меньше шести коллективов заявили об этом, причем все артисты предупредили об отказе от участия буквально в один день.

Накануне стало известно, что сразу пять заявленных групп не примут участия в рок-фестивале "Нашествие". Это "Порнофильмы", "Элизиум", "Пошлая Молли", "Йорш" и Distemper.

Первой об этом сообщила группа "Элизиум". Музыкантам коллектива не нравится "пропаганда милитаризма".



О том же заявили "Порнофильмы". Они не приедут на фестиваль по той же причине.

"Друзья!.. мы не сможем выступить на мероприятии. Там где музыка, нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам", – объяснила свое решение популярная молодежная группа "Пошлая Молли".

От участия в фестивале отказалась и группа Distemper. Музыканты коллектива сделали это "в знак солидарности" с коллегами.

Сегодня певица Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, написала у себя во "ВКонтакте", что она не будет выступать на "Нашествии". "Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира", – добавила артистка, прямо не назвав причину такого решения.

Кроме нее, от участия в музыкальном фестивале отказались такие известные музыкальные коллективы, как Metallica, U2, Bon Jovi, Deep Purple, Limp Bizkit и другие, пишет Life.ru. Насколько верна эта информация, точно не известно, однако не все поклонники верят в искренность исполнителей, объявивших бойкот, некоторых из них даже обвинили в лицемерии и пиаре.



Организаторы "Нашествия" заявили, что с уважением относятся к любому мнению. При этом они отметили, что всегда делают мероприятие таким, каким его хотят видеть зрители.

Фестиваль пройдет с 3 по 5 августа в селе Большое Завидово Тверской области.

В 2014 г. партнером "Нашествия" стало Минобороны РФ. С того времени на фестивале начали демонстрировать оружие и продавать футболки с изображением военных и президента РФ.