Cтали известны подробности госпитализации Кобзона

Близкие певца поделились последними новостями

Помощница Кобзона Елена Галактионова подтвердила, что Иосиф Давыдович несколько последних дней провел в больнице.

"Он человек взрослый, 81-й год идет. Он не совсем здоров. Поэтому в планах до середины августа – витамины и другая поддержка", – рассказала Галактионова порталу Woman's Day. Она добавила, что эта госпитализация – плановая.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР попал в больницу. Кобзон уже более 10 лет борется с онкологическим заболеванием, напоминает URA.RU. Из-за болезни певцу удалили мочевой пузырь.