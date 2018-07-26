Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Cтали известны подробности госпитализации Кобзона

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Близкие певца поделились последними новостями

Помощница Кобзона Елена Галактионова подтвердила, что Иосиф Давыдович несколько последних дней провел в больнице.

"Он человек взрослый, 81-й год идет. Он не совсем здоров. Поэтому в планах до середины августа – витамины и другая поддержка", – рассказала Галактионова порталу Woman's Day. Она добавила, что эта госпитализация – плановая.

По теме

Ранее в СМИ появилась информация о том, что народный артист СССР попал в больницу. Кобзон уже более 10 лет борется с онкологическим заболеванием, напоминает URA.RU. Из-за болезни певцу удалили мочевой пузырь. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей