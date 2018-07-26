Умер известный режиссер

Игорь Беляев стал известен благодаря ярким документальным работам

Советский и российский режиссер-документалист и сценарист умер в Москве в возрасте 86 лет.

Прощание с Игорем Беляевым пройдет 28 июля, место похорон пока неизвестно, рассказали ТАСС в дирекции Союза кинематографистов РФ.

Документалист родился 17 апреля 1932 года, закончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем режиссерские курсы Театрального училища им. Щукина. Он снял более сотни фильмов, был членом академии Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемии "Ника", Евразийской Академии телевидения и радио.