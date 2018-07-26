Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный режиссер

Игорь Беляев стал известен благодаря ярким документальным работам

Советский и российский режиссер-документалист и сценарист умер в Москве в возрасте 86 лет. 

Прощание с Игорем Беляевым пройдет 28 июля, место похорон пока неизвестно, рассказали ТАСС в дирекции Союза кинематографистов РФ.

Документалист родился 17 апреля 1932 года, закончил юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, затем режиссерские курсы Театрального училища им. Щукина. Он снял более сотни фильмов, был членом академии Российского телевидения "ТЭФИ", киноакадемии "Ника", Евразийской Академии телевидения и радио. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

РФ жестко ответила на "Крымскую декларацию" США

Принятый в Америке документ прокомментировало посольство РФ

Украинцы пригласили американцев в Крым

Вашингтон пока думает над неожиданным приглашением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей