Раскрыта страшная тайна Майкла Джексона

Артист страдал от редкой болезни

Режиссер-документалист Шэрон Карпентер рассказала о причине, по которой певец Майкл Джексон изменил цвет своей кожи.

По ее словам, артист страдал от витилиго – кожной болезни, которая связана с изменением пигментации кожи. При этом Карпентер подчеркнула, что СМИ преподносили его многочисленные операции как желание стать белым человеком.

"Майкл пытался рассказать миру, что у него заболевание витилиго. Именно поэтому он отбелил кожу, потому что у него было пятно", - цитирует ее Daily Star.

Она отметила, что диагноз подтвердился при вскрытии тела певца.

Напомним, что Майкл Джексон погиб 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов.