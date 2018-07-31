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Больной Запашный что-то скрывает

Аскольд Запашный. Фото: GLOBAL LOOK press
Родные дрессировщика рассказали, что с ним произошло

Аскольд попал в больницу, после того как он упал с водных лыж. Об этом рассказала его мать -и.о. первого заместителя директора Большого московского цирка Татьяна Запашная.

По ее словам, сын "был в Подмосковье, катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды". Ему должны прочистить желудок, а потом выписать из больницы, сообщила ТАСС мать артиста. И добавила, что сейчас Аскольд чувствует себя хорошо.

То, что знаменитый дрессировщик находится в больнице, подтвердил и его брат Эдгард Запашный.  Только у него иная версия недомогания родственника.

"Я с ним каждый 15 минут разговариваю по телефону. Он ехал на работу, у него прихватило живот. Вызвали "скорую", он сейчас находится в больнице вместе с супругой...чувствует слабость. Не понятно, почему его скрутило", – заявил он в эфире "Национальной службы новостей".  

Ранее стало известно, что дрессировщик госпитализирован в одну из столичных клиник с подозрением на панкреатит. Сам заслуженный артист России не подтвердил и не опроверг это предположение.

"Однозначного диагноза пока нет. Проверяемся. Проблемы в районе желудка", – сказал он корреспонденту телеканала "360".

Полина ДОРОЖКИНА
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