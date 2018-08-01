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Звезду "Улиц разбитых фонарей" убила страшная болезнь

Людмила Глухова. Кадр из Тайны следствия -9 (2011)
Актриса умерла в 54 года

Людмила Глухова долго боролась с онкологией. Об этом рассказал источник.

Актриса скончалась в Санкт-Петербурге еще 29 июля, но известно об этом стало только сегодня. Об этом сообщили в культурно-досуговом центре "Красногвардейский", где она была художественным руководителем.

Ранее причину смерти не называли. "Это случилось внезапно, неожиданно", – записано на сайте КДЦ. Коллектив потерял "светлого человека, жизнерадостного, умного, талантливого, мыслящего, чувствующего, понимающего".

Прощание с артисткой пройдет четверг, 2 августа, в Большом зале крематория на Шафировском проспекте в Северной столице.

Людмила Глухова родилась 13 апреля 1964 г. в Иркутской области.

В 1987 г. окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств в городе Улан-Удэ. Потом преподавала там сценическую речь, играла в театре пластической драмы "ЧелоВЕК" имени Нелли Дугар-Жабон. 

В 1992-м окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. 

А в 2005-м стала лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска" за исполнение роли Хранительницы в спектакле "Песни дождя" театра "ЧелоВЕК".

Худруком КДЦ Глухова стала в 2012 году. По словам коллег, Людмила Борисовна была "необычайно талантлива": они "всегда наслаждались ее виртуозными джазовыми импровизациями, ее умением слагать стихи, ее яркими сценическими образами".

Кинозрители узнали ее по сериалам. Актриса сыграла эпизодические роли в фильмах "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Полина ДОРОЖКИНА
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