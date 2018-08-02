Российскую кинозвезду преследует злой рок

На долю известной российской актрисы выпало много страшных испытаний

Увидев броскую Регину Мянник на экране, трудно представить, что ей пришлось столько пережить. О том, что помогло ей выстоять после выкидыша и гибели мужа, как она боролась с раком, актриса рассказала Борису Корчевникову в эфире программы "Судьба человека".

Все началось в ранней молодости. Когда Регине было 17 лет, она по уши влюбилась в женатого мужчину. Против их отношений ополчилась вся ее семья. Через некоторое время избранник бросил беременную вторым ребенком жену и ушел к Регине. Девушку мучила совесть, но избавиться от чувства она не смогла.

В 23 года у нее родился один сын, а еще через 13 месяцев – второй. При этом Регина могла стать мамой и за год до появления первенца, но произошло несчастье: ребенок умер в утробе, из-за чего у молодой женщины началась долгая депрессия.

Любимый успокаивал ее, но, когда она узнала о новой беременности, "это был страх, смешанный с эйфорией". Тяжело дались первые месяцы, Регину мучил токсикоз, но это ее радовало. "Знала, что если меня тошнит, значит малыш жив", – пояснила Мянник.

Постепенно отношения с мужем разладились, и как-то женщина узнала, что муж ей изменяет. Расставание было болезненным, но Регина до сих пор дружит с Сергеем и только к нему обратилась в трудную минуту.

В 2015 г. она оказалась на грани нервного срыва. Через полтора месяца после того, как жестоко убили ее второго супруга (и обстоятельства дела до сих пор не раскрыты), Регина обнаружила у себя странные пятна на коже.

В одной из передач показывали фотографии людей, больных раком кожи, и актриса поняла, что у нее на теле то же самое.

"Скинула фотографии этих точек бывшему мужу, Сергею, он у меня врач. Он практически сразу позвонил и сказал, что нужно немедленно обращаться в клинику, но я не захотела", – вспоминала Мянник.

Еще через несколько недель она "все-таки решила сходить на обследование". Врачи сразу приняли меры – ее "немедленно отправили на операционный стол". А позже актриса узнала, что стоило ей еще помедлить, и последствия были бы ужасные.

Регине очень сложно вспоминать о гибели второго мужа и обо всех свалившихся на нее тогда испытаниях, несмотря на то что прошло три года. Актриса пыталась понять, кто убил Георгия, "складывала в голове пазл, исследовала детали убийства, но отказалась от своего расследования" и уже к нему не вернется, "потому что это мир мужчин и денег".

Однако Регина уверена, что наказание все-таки постигнет виновного. Сама же она благодарит Бога за то, что не сошла с ума от горя и сейчас может видеть, как живут ее дети.

