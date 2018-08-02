Скончался актер из "Жестокого романса"

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Заслуженный артист России умер сегодня. Об этом сообщила пресс-служба театра, в котором он работал.
"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", – записано на сайте театра.
Причина смерти актера пока не известна. Дату прощания и похорон назовут позже.
Юрий Мартынов родился 4 мая 1934 года. Учился во ВГИКе, который окончил в 1958 году.
Через два года после завершения учебы, в 1960-м, поступил в творческий коллектив Театра киноактера, где и проработал более 50 лет.
Много снимался в кино – сыграл более чем 120 ролей в картинах, среди которых "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Гусарская баллада", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка".
В 2006 г. ему присвоили звание заслуженного артиста.
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