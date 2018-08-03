Умер известный канадский манекенщик

Здоровье
- Трезвый образ жизни грозит опасностью
- Найден простой способ сохранить здоровье
- Накачанные арбузы оказались мифом
Он покончил с собой. Его обнаружили мертвым в Монреале в среду, 1 августа. Факт смерти мужчины подтвердили в полицейском управлении города.
У мужчины были проблемы с психикой, с которыми он долго не мог справиться, сообщает Radio-Canada.
В 2011 г. Дженест снялся в клипе известной американской певицы Леди Гаги "Born This Way" и стал знаменит. Потом он часто участвовал как модель во многих показах дизайнеров и снимался в рекламных роликах.
Узнав о случившемся, Леди Гага была "более чем опустошена" этим известием. "Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план", – написала певица в Twitter.
Рик Дженест родился 7 августа 1985 г. в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал делать на теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище.
Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139), отмечает URA.RU.
Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга
Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе