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Умер известный канадский манекенщик

Фото: instagram.com/rickgenestofficial
 Рик Дженест, которого знают во всем мире как как Zombie Boy, ушел из жизни в 32 года

Он покончил с собой. Его обнаружили мертвым в Монреале в среду, 1 августа. Факт смерти мужчины подтвердили в полицейском управлении города.

У мужчины были проблемы с психикой, с которыми он долго не мог справиться, сообщает Radio-Canada

В 2011 г. Дженест снялся в клипе известной американской певицы Леди Гаги "Born This Way" и стал знаменит. Потом он часто участвовал как модель во многих показах дизайнеров и снимался в рекламных роликах.

Узнав о случившемся, Леди Гага была "более чем опустошена" этим известием. "Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план", – написала певица в Twitter.

Рик Дженест родился 7 августа 1985 г. в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал делать на теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище.

Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139), отмечает URA.RU.

Полина ДОРОЖКИНА
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