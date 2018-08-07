Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" попал в больницу

Актера срочно госпитализировали в Москве

Ивана Бортника доставили в одну из столичных клиник в понедельник, 6 августа.

Сначала у него подозревали инфаркт. А после обследования врачи обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение, сообщает "Пятый канал".

Что стало причиной такой сложной для пожилого человека (актеру 79 лет) травмы и в каком состоянии сейчас находится Иван Бортник, не сообщается.

Актер сыграл много киноролей. Он снимался в таких фильмах, как "Родня", "Мама, не горюй", "Зеркало для героя" и "Мусульманин", а также в сериале "Сонька Золотая Ручка".

Но самую большую популярность ему принесла роль бандита Промокашки в многосерийной картине "Место встречи изменить нельзя".

Иван Бортник служит в московском Театре на Таганке. В 2000 г. ему присвоили звание народного артиста России.