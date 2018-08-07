Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" попал в больницу

Иван Бортник. Фото: GLOBAL LOOK press/Anvar Galeev
Актера срочно госпитализировали в Москве

Ивана Бортника доставили в одну из столичных клиник в понедельник, 6 августа.

Сначала у него подозревали инфаркт. А после обследования врачи обнаружили перелом шейки бедра и желудочное кровотечение, сообщает "Пятый канал"

Что стало причиной такой сложной для пожилого человека (актеру 79 лет) травмы и в каком состоянии сейчас находится Иван Бортник, не сообщается.

Актер сыграл много киноролей. Он снимался в таких фильмах, как "Родня", "Мама, не горюй", "Зеркало для героя" и "Мусульманин", а также в сериале "Сонька Золотая Ручка".

Но самую большую популярность ему принесла роль бандита Промокашки в многосерийной картине "Место встречи изменить нельзя".

Иван Бортник служит в московском Театре на Таганке. В 2000 г. ему присвоили звание народного артиста России. 

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Газа не будет: украинцев предупредили о перспективах на зиму

Жителям Незалежной рекомендовали заклеивать окна и устанавливать печки

Путин в Крыму вызвал галлюцинации у украинцев

Им померещились сразу два российских лидера

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей