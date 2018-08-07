Умер известный актер

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Народный артист ушел из жизни сегодня. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис.
"Не стало Игоря Славинского", – написал он в Facebook. И добавил: "Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру".
Сочувствие в связи с кончиной актера выразил и президент Украины Петр Порошенко. "Он навсегда останется в нашей памяти как светлый и чрезвычайно талантливый человек", – отметил лидер Незалежной в Twitter.
Артисту было 65 лет. Причину его смерти не назвали.
Игорь Славинский родился 7 февраля 1953 г. в городе Фастове Киевской области на Украине.
В 1975 г. он окончил Киевский театральный институт, актерский факультет, и получил диплом режиссера.
Выступал на сцене сначала Театра русской драмы имени Леси Украинки, а с 1983-го – в Молодом театре.
В 1987 г. перешел в "Театр на Подоле", а в 2008-м стал там режиссером-постановщиком.
В этом году ему присвоили звание народного артиста Украины.
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