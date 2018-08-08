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Известная актриса серьезно заболела

Глафира Тарханова. Фото: GLOBAL LOOK press/Elena Rostunova
Звезда телесериалов сильно напугала поклонников своим видом

У Глафиры Тархановой поднялась температура, и она лежит лежит в номере гостиницы совсем одна. Об этом сама актриса рассказала в соцсети.

"Температура 38, трахеит", – написала актриса в Instagram. Она кашляет, ей трудно говорить.

А виною всему – кондиционеры. Глафиру продуло на съемках, сообщает "Пятый канал".

"Я странно выгляжу, в кофте, с шарфом на шее и еще плед прошу... кондиционеры сейчас мои враги", – отметила Тарханова.

Поклонники актрисы отреагировали мгновенно. Они пожелали ей как можно скорее выздороветь и дали советы, как укрепить организм. 

"Берегите себя!", "Скорейшего выздоровления!", "Глафирочка! Не расстраивайтесь! Все будет хорошо!", " Очень полезно жевать имбирь и запивать чаем с лимоном и медом. Поправляйся скорее, Глашенька", "Побольше теплого питья (не горячего), обязательно антибиотики ( лучше проколоть или прокапать дней 7) и, конечно, ингаляции", – написали фолловеры.

Все это так растрогало Глафиру, что она опубликовала еще одно видео. В нем актриса поблагодарила многочисленных отзывчивых фанатов.

И все же девушке хочется, чтобы рядом кто-то был и чашку чаю подал. А то сейчас она сама себе все носит, пожаловалась актриса.

"Берегите голос! Не болтайте с нами! Мы подождем, а Вы поскорее выздоравливайте!", "Вы очень позитивная, даже во время болезни, поправляйтесь скорее", "Здоровья Вам!" – откликнулись подписчики.

После возвращения из Киева, где проходят съемки, в Москву, Тархановой нужно будет хорошо подлечиться, и, скорее всего, график съемок придется изменить. Этим летом актрисе приходится нелегко. Из-за работы она осталась без отпуска, а около месяца назад помощь врачей понадобилась ее сыну – он сломал руку. Раньше у четверых детей Глафиры – Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора – не было серьезных травм, отмечает издание "7 дней".

Полина ДОРОЖКИНА
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