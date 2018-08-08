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Меладзе надолго закрыли дорогу в ЕС

Константин Меладзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Старшего из двух знаменитых братьев задержали на границе

У него возникли проблемы с документами. Венгерским стражам рубежей не понравились "потертости" в загранпаспорте Константина Меладзе. Об этом рассказал источник в Государственной миграционной службе Украины.

Вечером в понедельник, 6 августа, украинского композитора задержали на выезде из Закарпатской области в Венгрию, когда он пытался переехать через пункт пропуска "Лужники – Берегшурань", сообщают СМИ Незалежной. По некоторым данным, у Меладзе забрали загранпаспорт и его подозревают в подделке штампов. 

"Он пересек границу Украины, а уже на территории Венгрии у венгерской стороны возникли вопросы...  они якобы запретили ему въезд в Венгрию, и он вернулся обратно", – заявил агентству  "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Украинские пограничники никакого отношения к произошедшему не имеют. И причину, по которой Меладзе не пустили на территорию Венгрии, они назвать не могут венгерская сторона не пустила его на территорию своей страны. 

И теперь Константину Меладзе запрещен въезд в страны Евросоюза. Причем до 2020 года.

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Леонид Якубович. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov Валентина Малявина. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look Константин Меладзе. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
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Полина ДОРОЖКИНА
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