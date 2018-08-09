Звезду первого советского фильма ужасов убило проклятье

Цыганка нагадала известному актеру долгую жизнь

В студенческие годы она напророчила Анатолию Ромашину трех жен, столько же детей (двух дочерей и сына) и смерть в 83 года. Сбылось все, кроме последнего. Актер погиб не старым – в 69 лет. А виною всему, по мнению поклонников, – его роковые роли.

Актер не раз "умирал" и на театральной сцене, и в кино. Жизнь Анатолия Владимировича оборвала наполовину подпиленная сосна, которая упала на него, и он мгновенно скончался. После этого пошли слухи, что актер перед смертью выглядел подавленным, как будто что-то предчувствовал. И фанаты тут же заговорили о проклятье, пишет "Телепрограмма".

Одну из самых заметных ролей Ромашин сыграл в фильме Станислава Говорухина "Десять негритят", вышедшем на экраны в 1987 г. и называемом первым советским триллером. В нем герой актера погиб страшной смертью – его сбросили со скалы.

Как рассказывали тогда, Анатолий Владимирович отказался сниматься в этом эпизоде, и его заменил дублер, который во время съемок едва не погиб. Потом ушли из жизни партнеры Ромашина по этой картине, два Александра – Кайдановский и Абдулов, и сразу заговорили о "нехорошей мистике" и "проклятии" фильма.

Широкую популярность Ромашину принесла роль царя Николая II в фильме "Агония". Она тоже, по мнению многих была роковой, так как рано покинули этот мир другие советские актеры, сыгравшие самодержца. После четырех инсультов в 66 лет умер Бронислав Брондуков. Запил и в 42 года скончался Юрий Демич. В 45 лет, сорвавшись со скалы через два года после гибели Ромашина, ушел из жизни Андрей Ростоцкий. А еще одного "Романова" – Олега Янковского – в 65 лет сжег рак.

Но самым мистическим многие считают еще одно совпадение. Незадолго до несчастного случая, повлекшего смерть актера, Ромашин снялся в фильме Булата Мансурова "Сага древних булгар". Там сыгранного им героя – русского князя – раздавливает деревянный настил.

И, когда Анатолия Владимировича не стало, эту роль назвали пророческой. Появились даже рассказы о некоем древнем проклятии, которое сгубило полного сил и замыслов талантливого и любимого человека...