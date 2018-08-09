Известная молодая актриса впала в кому

Жизнь звезды сериала "Счастливы вместе" повисла на волоске

Три дня назад Марии Симдянкиной сделали операцию. После этого она потеряла сознание. Об этом рассказала ее подруга – актриса Елена Ксенофонтова.

"Она... уже два года не может выздороветь", – сообщила Елена StarHit. По ее словам, сейчас жизнь 32-летней Марии поддерживают с помощью специальных аппаратов.

Выяснилось, что после операции у Симдянкиной отказали сердце, почки и легкие. Подруга очень переживает за актрису и всеми способами старается помочь ей.



"Бесчисленное количество операций, комы, ошибки врачей, равнодушие, насилие. Все это составляло ее жизнь на протяжении последних двух лет. Я не хочу называть диагнозы, они тяжелейшие", – отметила Ксенофонтова.

Сейчас организм Марии очень истощен, и подруга волнуется, справится ли он с заболеванием. При этом Елена продолжает молиться за здоровье артистки, не теряя веры в ее чудесное исцеление.

За состоянием Симдянкиной постоянно наблюдают медики, но пока они дают плохие прогнозы. По словам Елены, врачи даже хотели отключить Марию от аппаратов жизнеобеспечения, поскольку считали бессмысленным дальнейшее лечение, ведь уже три дня организм пациентки не реагирует на проводимые процедуры.

И все же сегодня рано утром промелькнула надежда на то, что артистка выйдет из комы.

"В три ночи произошел скачок. Резкий. Медленно начало подниматься давление. Сначала оно было 70 на 40. Заработало сердце. Реаниматолог час был в шоке. Ничего не делал. Потом поставили капельницу. В 07:30 начались ужасные судороги. Погасили. Она задышала. Сама! Искусственную вентиляцию легких отключили. Кислород через маску подают", – сообщила Ксенофонтова о состоянии подруги. И пожелала: "Только бы хватило сил проснуться!"



Мария Симдянкина стала известна после того, как снялась в сериалах "Счастливы вместе" и "Кулагин и партнеры".