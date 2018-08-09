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Успенский потерял сознание

Эдуард Успенский. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Известному писателю срочно вызвали "скорую"

Врачи уже привели его в чувство, но Эдуард Николаевич все еще сильно слаб.

Известный автор детских повестей-сказок, в том числе о Простоквашино, упал в обморок в своем коттедже в Новой Москве на глазах у жены, пишет "Московский комсомолец". И супруга тут же вызвала неотложку.

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На всякий случай в деревню Пучково, где проживает семья знаменитого писателя, отправили реанимационный автомобиль. 

Успенский не так давно признавался, что страдает онкологическим заболеванием. По его словам, недуг протекает очень тяжело.

Два дня назад в Подмосковье после тяжелой болезни умер художник-мультипликатор Аркадий Шер, нарисовавший экранных героев "Простоквашино".

В начале августа стало известно, что после длительных переговоров студия "Союзмультфильм" и писатель наконец договорились о правах на "Простоквашино".

Полина ДОРОЖКИНА
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