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Ушла из жизни звезда фильма "Вечный зов"

Фото: facebook.com/TheatreSovremennik
Тамара Дегтярева скончалась в 74 года

Актриса умерла из-за болезней. Об этом сообщили в московском театре "Современник", где она играла и была самой старшей .

"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер", – записано в Facebook театра. По мнению коллег, актриса получила звание народной артистки России "по праву: ее работами в кино и на сцене смело можно восхищаться". 

Дегтярева "не могла жить без театра, без зрителя". И, даже оказавшись прикованной к инвалидному креслу, она продолжала играть Евдокию в известном спектакле "Время женщин".

О времени и месте прощания с актрисой сообщат позже. 

Тамара Дегтярева родилась 29 мая 1944 г. в городе Калининград Московской области. Окончила ВТУ имени М.С. Щепкина.

После этого ее приняли в труппу МТЮЗа, где она служила пять лет и сыграла семь ярких ролей.

С 1970 г. до своей смерти актриса работала в "Современник". На сцене этого театра она также талантливо исполняла роли второго плана. На ее счету было 29 спектаклей.

А еще актриса много снималась в кино. Наибольшую известность ей принесла роль Агаты – жены Ивана Савельева – в фильме "Вечный зов". А всего картин, в которых она приняла участие, 39.

Кроме того, Тамара Васильевна преподавала актерское мастерство во ВГИКе.

В ноябре 2012 г. ей отрезали ногу.

Полина ДОРОЖКИНА
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