Ушла из жизни звезда фильма "Вечный зов"

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Актриса умерла из-за болезней. Об этом сообщили в московском театре "Современник", где она играла и была самой старшей .
"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер", – записано в Facebook театра. По мнению коллег, актриса получила звание народной артистки России "по праву: ее работами в кино и на сцене смело можно восхищаться".
Дегтярева "не могла жить без театра, без зрителя". И, даже оказавшись прикованной к инвалидному креслу, она продолжала играть Евдокию в известном спектакле "Время женщин".
О времени и месте прощания с актрисой сообщат позже.
Тамара Дегтярева родилась 29 мая 1944 г. в городе Калининград Московской области. Окончила ВТУ имени М.С. Щепкина.
После этого ее приняли в труппу МТЮЗа, где она служила пять лет и сыграла семь ярких ролей.
С 1970 г. до своей смерти актриса работала в "Современник". На сцене этого театра она также талантливо исполняла роли второго плана. На ее счету было 29 спектаклей.
А еще актриса много снималась в кино. Наибольшую известность ей принесла роль Агаты – жены Ивана Савельева – в фильме "Вечный зов". А всего картин, в которых она приняла участие, 39.
Кроме того, Тамара Васильевна преподавала актерское мастерство во ВГИКе.
В ноябре 2012 г. ей отрезали ногу.
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