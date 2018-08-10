Жена Збруева ослепла

Некогда известная актриса находится в пансионате для незрячих. Бывший муж не приезжает к ней

Покинута и забыта не только она. После расставания со знаменитыми мужьями нескольким бывшим супругам пришлось очень тяжело, и немногие из них выстояли перед испытаниями.

Александр Збруев впервые женился рано – в 20 лет. Его молодая жена Валентина Малявина последовала за мужем в артисты. Но через четыре года они расстались из-за измены Валентины. В 1978 г. Малявину обвинили в убийстве гражданского мужа и приговорили к 9 годам тюрьмы. После амнистии в 1988-м актрису снова начали снимать, но недолго. В 2000 г. Малявина ослепла, и ей пришлось переехать в пансионат для незрячих. Збруев бывшую не навещает, объясняя это тем, что "хочет запомнить ее молодой и красивой", цитирует "Телепрограмма".

Четвертая супруга Михаила Ефремова – актриса Ксения Качалина – родила ему дочь Анну-Марию. После развода супругов девочка жила с матерью, а когда ей исполнилось семь лет, знаменитый отец забрал ее у мамы. Женщина осталась совсем одна. Режиссеры перестали звонить некогда интересной им артистке, и с 2007 г. она на экранах не появлялась. Без работы нет денег – Ксения живет в московской квартире, но не может платить коммуналку. По словам соседей, она редко выходит на улицу, но иногда у нее бывают сомнительные гости. Актриса стала сильно пить. Ее спасением занялись бывшие коллеги. После того как Качалина рассказала о своей нынешней жизни на передаче "Прямой эфир", ей предложила помощь Татьяна Лютаева, которая почти 15 лет является попечителем в Национальном антинаркотическом союзе.

После развода с актером Кириллом Сафоновым красавица Елена осталась в тени. Она во второй раз вышла замуж, но снова неудачно, а расставшись со вторым мужем, стала заглушать мысли о неудавшейся личной жизни алкоголем. И это погубило ее. Женщина не признавала, что больна, и отказывалась лечиться, когда их с Кириллом дочь Анастасия уговаривала ее. Женщина умерла.

На долю автора фильмов "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна" Дмитрия Астрахана и его экс-супруги Ольги Беляевой выпало страшное горе, когда они еще жили вместе. Их ребенок умер через 40 дней после рождения. Супруги пережили трагедию, у них родился сын Павел, но это семью не спасло. После развода артист поддерживал отношения с бывшей женой. Но судьба ее сложилась трагично: в доме, где Беляева жила с сыном, вспыхнул пожар. Помочь было некому, Павел выжил, а Ольга получила большой ожог и спасти ее было невозможно.

Незадолго до 15-й годовщины со дня смерти художественного руководителя и солиста ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина его старшая дочь выпустила книгу, в которой рассказала об отношениях родителей. Артист и Лидия Кармальская развелись, когда их Марине было 15 лет. По воспоминаниям девочки, отец изменял матери, а та пыталась спасти брак и даже, несмотря на запреты врачей, родила мужу сына, о котором он мечтал. А после развода Кармальская посвятила себя детям. Замуж женщина так и не вышла – не смогла забыть певца. Она осталась в одиночестве и ослепла, как в молодости нагадала ей подруга.