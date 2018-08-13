Умерла звезда "Что? Где? Когда?"

Ушел из жизни чемпион мира 2002 года

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь сообщил о том, что 12 августа в Санкт-Петербурге в возрасте 48 лет скончался "бессмертный" игрок клуба Михаил Басс.

"Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить", – рассказал Друзь изданию "Фонтанка".

Михаил Басс впервые сыграл в телеверсии игры в 1990 г. в составе команды Алексея Блинова, в 2002-м в составе команды Александра Друзя Басс выиграл на клубном чемпионате мира.

Позднее игрок помогал детским командам, был тренером команды петербургской Главной Хоральной синагоги.

Причина смерти Михаила Басса пока не сообщается. Его коллеги по игре написали в Facebook, что Басс лечился от тяжелой болезни в Израиле.