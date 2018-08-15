Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умерла звезда "Каменской"

Кадр из сериала "Каменская-1" (1999-2000)
Актер скончался на 73-м году жизни

Николая Кириченко не стало во вторник,14 августа. Об этом сообщили на телеканале "Беларусь 1". А позже рассказал его коллега по театру Максим Коростелев.

"Не стало Николая Кириченко. Народному артисту Беларуси было 72", – объявили в эфире.

В последнее время актер серьезно болел, однако продолжал выходить на сцену и обучать молодых артистов. Дату и место похорон назовут сегодня.

Он родился 16 марта 1946 г. в белорусском городке Молодечно. В 1969 г. окончил актерский факультет Белорусского театрального-художественного института.

Его творческий путь начинался в Брестском областном драмтеатре, где он служил с 1969-го по 1971 год. После этого был актером Национального академического театра имени Янки Купалы. Позже, с 2005-го по 2009 г., занимал пост директора Купаловского театра.

С 1987 г. доцент Академии искусств Николай Кириченко преподавал мастерство актера в Белорусской государственной академии искусств. Также являлся художественным руководителем курса актеров драматического театра и кино.

Он был своим не только в театре, но и для кинозрителя. Сыграл во множестве телесериалов, но были небольшие роли и в крупных теле– и кинопроектах.

Снимался в фильмах "Каменская", "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2", "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "ПираМММида" и многих других.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Названы причины начала Третьей мировой

К конфликту может привести сбой в системах

Украина готовилась к войне с Россией десять лет назад

Украинские военные метались с системами ПВО к разным участкам границы с РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей