Умерла звезда "Каменской"

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Николая Кириченко не стало во вторник,14 августа. Об этом сообщили на телеканале "Беларусь 1". А позже рассказал его коллега по театру Максим Коростелев.
"Не стало Николая Кириченко. Народному артисту Беларуси было 72", – объявили в эфире.В последнее время актер серьезно болел, однако продолжал выходить на сцену и обучать молодых артистов. Дату и место похорон назовут сегодня.
Он родился 16 марта 1946 г. в белорусском городке Молодечно. В 1969 г. окончил актерский факультет Белорусского театрального-художественного института.
Его творческий путь начинался в Брестском областном драмтеатре, где он служил с 1969-го по 1971 год. После этого был актером Национального академического театра имени Янки Купалы. Позже, с 2005-го по 2009 г., занимал пост директора Купаловского театра.
С 1987 г. доцент Академии искусств Николай Кириченко преподавал мастерство актера в Белорусской государственной академии искусств. Также являлся художественным руководителем курса актеров драматического театра и кино.
Он был своим не только в театре, но и для кинозрителя. Сыграл во множестве телесериалов, но были небольшие роли и в крупных теле– и кинопроектах.
Снимался в фильмах "Каменская", "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2", "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "ПираМММида" и многих других.
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