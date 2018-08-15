Умерла звезда "Каменской"

Актер скончался на 73-м году жизни

Николая Кириченко не стало во вторник,14 августа. Об этом сообщили на телеканале "Беларусь 1". А позже рассказал его коллега по театру Максим Коростелев.

"Не стало Николая Кириченко. Народному артисту Беларуси было 72", – объявили в эфире.

В последнее время актер серьезно болел, однако продолжал выходить на сцену и обучать молодых артистов. Дату и место похорон назовут сегодня.

Он родился 16 марта 1946 г. в белорусском городке Молодечно. В 1969 г. окончил актерский факультет Белорусского театрального-художественного института.

Его творческий путь начинался в Брестском областном драмтеатре, где он служил с 1969-го по 1971 год. После этого был актером Национального академического театра имени Янки Купалы. Позже, с 2005-го по 2009 г., занимал пост директора Купаловского театра.

С 1987 г. доцент Академии искусств Николай Кириченко преподавал мастерство актера в Белорусской государственной академии искусств. Также являлся художественным руководителем курса актеров драматического театра и кино.

Он был своим не только в театре, но и для кинозрителя. Сыграл во множестве телесериалов, но были небольшие роли и в крупных теле– и кинопроектах.

Снимался в фильмах "Каменская", "В августе 44-го", "Анастасия Слуцкая", "Журов-2", "Доктор Смерть", "Охота на гауляйтера", "ПираМММида" и многих других.