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Умер известный советский певец

Тео Майсте. Фото: Волмер Т./Фотохроника ТАСС
Звезды оперы не стало на 86-м году жизни

Тео Майсте скончался в Эстонии во вторник, 14 августа. Об этом сообщили в Национальной опере прибалтийской республики.

Причина смерти Майсте пока не известна. 

Он родился 29 февраля 1932 г. в эстонском городе Выру. В 1962-м окончил Таллинскую консерваторию у Йенни Сиймон.

С 1960 по 1965 г. был солистом театра "Ванемуйне". В 1965-2011 гг. работал в труппе Эстонского театра оперы и балета.

Давал много концертов, гастролировал за рубежом. С 1970 г. преподавал в Таллинской консерватории, где в 1984-м стал доцентом. 

Майсте исполнял ведущие арии в спектаклях "Борис Годунов", "Дон Жуан", "Фауст", "Сирано де Бержерак". 

В 1977 г. певец был награжден премией Георга Отса, а в 2002-м получил орден Белой звезды IV класса.  Он заслуженный и народный артист Эстонской ССР.

Ранее сегодня поступила информация о смерти оперной певицы – народной артистки РСФСР Валентины Левко. Она скончалась также накануне в возрасте 92 лет.

"Ужасный день: умерла выдающаяся певица и педагог Валентина Левко, не стало Эдуарда Успенского, и сейчас грустное известие из Эстонии – умер выдавшийся бас, фантастический оперный артист, любимец Бориса Александровича Покровского Тео Майсте", – отметил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман. 

Полина ДОРОЖКИНА
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