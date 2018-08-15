Умер известный советский певец

Звезды оперы не стало на 86-м году жизни

Тео Майсте скончался в Эстонии во вторник, 14 августа. Об этом сообщили в Национальной опере прибалтийской республики.

Причина смерти Майсте пока не известна.



Он родился 29 февраля 1932 г. в эстонском городе Выру. В 1962-м окончил Таллинскую консерваторию у Йенни Сиймон.

С 1960 по 1965 г. был солистом театра "Ванемуйне". В 1965-2011 гг. работал в труппе Эстонского театра оперы и балета.

Давал много концертов, гастролировал за рубежом. С 1970 г. преподавал в Таллинской консерватории, где в 1984-м стал доцентом.

Майсте исполнял ведущие арии в спектаклях "Борис Годунов", "Дон Жуан", "Фауст", "Сирано де Бержерак".

В 1977 г. певец был награжден премией Георга Отса, а в 2002-м получил орден Белой звезды IV класса. Он заслуженный и народный артист Эстонской ССР.



Ранее сегодня поступила информация о смерти оперной певицы – народной артистки РСФСР Валентины Левко. Она скончалась также накануне в возрасте 92 лет.

"Ужасный день: умерла выдающаяся певица и педагог Валентина Левко, не стало Эдуарда Успенского, и сейчас грустное известие из Эстонии – умер выдавшийся бас, фантастический оперный артист, любимец Бориса Александровича Покровского Тео Майсте", – отметил художественный руководитель театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.