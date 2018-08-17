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Звезду "Убойной силы" срочно увезли в больницу

Кадр из сериала "Убойная сила"
Народному артисту России сделали операцию

Накануне Евгения Леонова-Гладышева экстренно госпитализировали в Елизаветинскую больницу Санкт-Петербурга. У известного актера театра и кино произошло кровоизлияние в мозг.

Врачи сделали ему операцию, сейчас народный артист находится в отделении нейрохирургии, сообщает портал "78.ru".

Он получил черепно-мозговую травму при падении. По словам врачей, теперь жизнь актера в безопасности. Другие подробности пока не известны, пишет "Петербургский дневник".

Леонова-Гладышева многие знают еще по советским фильмам. Он снимался в знаменитой киноленте "Место встречи изменить нельзя", а в последнее время – в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила".

Полина ДОРОЖКИНА
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