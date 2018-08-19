Актриса Галина Польских попала в больницу

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Галине Польских срочно понадобилась помощь врачей после того, как ее ужалила оса.
По информации Telegram-канала "112", у актрисы наблюдались сыпь, слабость и затрудненное дыхание.
По последним данным, женщине оказали нужную помощь.
Польских снялась более чем в 100 фильмах, в том числе "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам", "Я шагаю по Москве", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Доктор Живаго".
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