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Актриса Галина Польских попала в больницу

У народной артистки дала о себе знать сильная аллергия

Галине Польских срочно понадобилась помощь врачей после того, как ее ужалила оса.

По информации Telegram-канала "112", у актрисы наблюдались сыпь, слабость и затрудненное дыхание.

По последним данным, женщине оказали нужную помощь.

Польских снялась более чем в 100 фильмах, в том числе "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам", "Я шагаю по Москве", "Человек с бульвара Капуцинов" и "Доктор Живаго".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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