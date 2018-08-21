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Терехова попала в секс-скандал

Маргарита Терехова. Фото: Только для сумасшедших (1990)
Дочери известной актрисы пришлось уволиться с работы из-за неприятной истории

Она прослужила в Театре Луны больше 20 лет и сыграла там не один десяток главных ролей. Но все изменилось буквально за секунду, и Анна была вынуждена покинуть ставшую родной сцену.

А причина проста – закулисные интриги. Началось все с того, что не так давно режиссер театра Дарья Попова решила поставить новую версию пьесы по книге Александра Дюма "Королева Марго" и набрала для этого новых молодых актеров, в том числе на главную роль – Маргариты Бургундской, которую в старой версии "Нельская башня" исполняла Терехова-младшая.

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Анну заменили на Дарью Цыпляеву. В театре заговорили, что юная актриса удостоилась такой чести не из-за своего таланта, а так как водит темную дружбу с режиссером.  

"Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи... Как раз на днях коллега прислала их совместную фотографию откровенно пикантного характера. Честно говоря, у меня был шок!" – сообщила StarHit одна из актрис театра, пожелавшая остаться неназванной.

Терехова сначала пробовала поговорить с Поповой спокойно и корректно, но та стала оскорблять ее и даже угрожала. Режиссер заявила, что если Анна будет мешать новой постановке, то она перекроет ей кислород. И тогда одна из ведущих актрис театра написала заявление и ушла из театра. 

Анна пошла по стопам знаменитой мамы – советской актрисы Маргариты Тереховой, которую российские зрители помнят по многим картинам. Она сыграла яркие роли в таких фильмах, как "Собака на сене", "Зеркало", "Д’Артаньян и три мушкетера".

Но в последнее время любимая многими актриса страдает от тяжелого недуга. Маргарита Борисовна редко бывает на людях и почти никого не узнает.

Болезнь Альцгеймера превратил одну из первых красавиц отечественного кино в ребенка. Она едва может разговаривать.

Анна всегда была рядом с мамой. Дочка не только заботилась о Тереховой, но и мешала тому, чтобы подробности о ее болезни попали в прессу. И лишь недавно она немного рассказала о том, как сейчас живет "миледи".

Полина ДОРОЖКИНА
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