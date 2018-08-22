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Знаменитый советский актер выстрелил в сына

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Актер был пьян и навел пистолет на собственного ребенка

Это произошло неумышленно. В то время Владимир Конкин сильно пил. Однажды, когда он был дома один и сидел в полной темноте, его наследник хотел попасть в квартиру отца через окно и стал ногами выламывать стекло. А тот подумал, что в квартиру лезет вор, и выстрелил. О страшном случае актер сообщил сегодня на программе "Судьба человека". 

"Слава богу, все обошлось. Мы через пару месяцев помирились", – рассказал он Борису Корчевникову. Однако проблемы на этом не закончились.

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В следующем году заслуженный артист попал в больницу. Он перенес тяжелую операцию на сердце. Любимая жена все время заботилась о нем. А когда Конкин восстановился, то узнал, что супруга сама серьезно больна.

"Она скрывала до последнего болезнь, узнал о четвертой стадии рака случайно. Она меня по-женски всегда спасала. Последний месяц она провела в хосписе и ушла в первый день Пасхи", – поделился Владимир Алексеевич. Он все еще не смирился со смертью супруги.

У актера до сих пор много поклонниц, но он однолюб. С женой Аллой Владимир прожил 40 лет. У них два сына-близнеца, дочь и четверо внуков. 

Конкин стал знаменитым очень рано. После дебюта в главной роли фильма по роману Николая Островского "Как закалялась сталь" режиссеры стали наперебой звать его в свои проекты.

На его счету почти 40 ролей в кино. Самые известные фильмы, в которых снялся актер, – "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты" и "Место встречи изменить нельзя".

И сейчас Владимир Алексеевич по-прежнему занимается творчеством.

Полина ДОРОЖКИНА
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