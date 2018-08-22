Умер знаменитый голливудский продюсер

Врачи не смогли спасти звездного пациента

В США на 70-м году жизни скончался продюсер Крэйг Зэдан.

По информации The Hollywood Reporter, он умер от осложнений после хирургической операции по замене плечевого сустава.

Зэдан продюсировал множество кинокартин, телепроектов и мюзиклов на Бродвее. В его послужном списке работа над фильмами "Чикаго" (Chicago, 2002), "Лак для волос" (Hairspray, 2007), "Цветы для Элджернона" (Flowers for Algernon, 2000).

Вместе со своим партнером Нилом Мероном Зэдан выиграл 6 "Оскаров", 5 "Золотых глобусов", 17 "Эмми" и ряд других наград.

