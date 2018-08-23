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Нина Русланова попала в больницу

Нина Русланова. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Артистка и раньше страдала от слабого сердца

Актриса Нина Русланова 23 августа была госпитализирована в одну из московских клиник.

По сообщению Telegram-канала "112", у актрисы возникли проблемы с сердцем. Оно у Руслановой пошаливало и раньше. Так, в 2009 г. артистка перенесла сердечный приступ на фоне гипертонического криза. По сообщениям СМИ, долгое время после этого Нина Ивановна с трудом могла говорить и ее роли в кино озвучивали другие, напоминает Life.ru. Несколько лет назад Русланову прооперировали – установили сердечный митральный клапан.

Нина Русланова сыграла в более чем сотне фильмов, среди которых "Афоня", "Кин-дза-дза!" и многие другие.

Валентина МАЙОРОВА
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