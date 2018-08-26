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СМИ: Врачи борются за жизнь Ротару

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look
Состояние певицы вызвало серьезные опасения

София Ротару была срочно доставлена в больницу в Уфе после того, как упала в без чувств.

Об этом сообщает Telegram-канал Super.

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Отмечается, что певице стало плохо вскоре после выступления.

Источник издания Ufa1 рассказал, что звезда находится в реанимационной палате.

"Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи. Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь", – сообщил источник.

Издание также утверждает, что сотрудникам больницы, куда накануне попала Ротару, строго запретили говорить об артистке.

Однако концертный директор артистки Сергей Лавров опроверг сведения СМИ о том, что Ротару доставили в реанимацию. По его словам, у певицы всего лишь подскочило давление из-за жары. 

"Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Это неправда, что она была в реанимации, о чём пишут некоторые СМИ", – цитирует Лаврова ТАСС.

Он добавил, что Ротару уже летит в Москву.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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