"Мне осталось мало": Гафт рассказал о здоровье

Известному актеру непросто дается участие в шоу, да и платят ему там меньше, чем бывшей Джигарханяна

Валентин Иосифович совсем сдал – заметно осунулся, он не может передвигаться без чьей-то помощи и инвалидного кресла. Но на пенсию не хочет: он по-прежнему играет на сцене театра "Современник", а иногда приходит и в студии телепрограмм.



Несколько дней назад Гафт участвовал в программе "Привет, Андрей!", посвященной 70-летию актрисы Натальи Гундаревой. Он приходил на съемки с помощницей, которая за ним ухаживает, сообщила EG.RU редактор передачи Наталья Галькович.

И добавила: "Он голодный приехал, и мы его, конечно, покормили. Пожилой человек, уже за 80, чувствует себя неважно". Однако, отметила редактор, "он потрясающий артист: за кулисами ему плохо, а едва включились камеры – весь загорелся, стал счастливым, рассказывал что-то, читал стихи".

И все же "голова у народного артиста, увы, не такая светлая, как раньше". По словам Галькович, "у него появились провалы в памяти".

Коллега по "Современнику" Саид Багов предлагал Валентину Гафту поехать отдохнуть с ним в Адыгею, но тот "плохо себя чувствует". Любимца публики держит на плаву спектакль: "Сцена – главное лекарство. Текст он, кстати, никогда не забывает, настоящий профессионал".

Сам же знаменитый актер рассказал, что, "несмотря на плохое самочувствие, решил прийти на программу к Андрею Малахову", так как ему понравилась тема – "показалась интересной".

Ему "было что вспомнить, да и гонорар, что там платят, не лишний". Ему понравилось, как его встретили. "Даже лучше, чем я того заслуживаю", – пошутил Гафт.

И пообещал посещать такие передачи, если сможет ходить. Да и играть в спектакле будет.

"Что же до телевидения, то мне не так много там платят, как, скажем, Виталине (Цымбалюк-Романовской). Ей по полмиллиона за программу отстегивают, а мне от 5 до 50 тысяч. Но я рад и этому необыкновенно. Лекарства сейчас дорогие, процедуры медицинские тоже", – пояснил актер.

При этом во всем подряд он сниматься не готов. "Имя свое 60 лет строил, оно дороже денег, как и честь и совесть", – заявил Гафт.

Лето он провел, "в основном дома, в Москве", так как ему "уход нужен и чтобы врачи всегда рядом были". А ходить ему действительно тяжело.

"Я доживаю, мне осталось мало, и я это понимаю", – признался Валентин Иосифович. При этом он ничего не просит у руководства "Современника". А его надежда и опора – жена Оля Остроумова.

Они 25 лет живут в любви. И то, что кто-то говорит о плохом уходе супруги за ним, – "все вранье".