Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Табаков очнулся в Подмосковье

После вечеринки с алкоголем актер заблудился

Он абсолютно ничего не помнит. А между тем непонятно как оказался в Луховицах. Это стало известно из публикации Павла Табакова в соцсети.

"Пацаны, с кем я бухал вчера, скажите, что было вчера и почему я на переправе?" – обратился к забытым приятелям сын известного артиста. 

Чтобы ему поверили и не подумали, будто он шутит, Табаков отметил, что спрашивает серьезно. 

И для пущей убедительности выложил две Instagram Stories с геолокацией в Московской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Павел Табаков – молодой актер, продолжатель династии Олега Табакова. Он играл на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Зрители знают его по таким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

"Северный поток - 2" довел Меркель до электрического стула

Вашингтон и Берлин крепко схлестнулись из-за российской трубы

Со Скрипалями разберутся особые специалисты

Британцы пустили в ход тяжелую артиллерию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей