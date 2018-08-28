Табаков очнулся в Подмосковье

После вечеринки с алкоголем актер заблудился

Он абсолютно ничего не помнит. А между тем непонятно как оказался в Луховицах. Это стало известно из публикации Павла Табакова в соцсети.

"Пацаны, с кем я бухал вчера, скажите, что было вчера и почему я на переправе?" – обратился к забытым приятелям сын известного артиста.

Чтобы ему поверили и не подумали, будто он шутит, Табаков отметил, что спрашивает серьезно.

И для пущей убедительности выложил две Instagram Stories с геолокацией в Московской области, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Павел Табаков – молодой актер, продолжатель династии Олега Табакова. Он играл на сцене МХТ имени А.П. Чехова. Зрители знают его по таким фильмам, как "Звезда", "Орлеан", "Дуэлянт".