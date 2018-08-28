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Умер известный киноартист

Кадр из фильма "Ермак"
Анатолий Кирков скончался в 69 лет

Его не стало в ночь на 27 августа. Актер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Он был ведущим мастером сцены и выступал в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина 45 лет, сообщает телеканал "Катунь 24".

Анатолий Кирков родился в городе Слюдянка Иркутской области в 1948 году. В 1971-м он окончил Иркутское театральное училище и несколько лет работал в местном академическом театре драмы.

А в 1978 г. по приглашению главного режиссера краевого театра драмы уехал на Алтай.

В 2006 г. артист был награжден почетным знаком Министерства культуры России "За достижения в культуре".

За 35 лет работы в алтайском театре он сыграл более 80 ролей. Среди них Прохор в драме "Гнездо глухаря" В. Розова, черт в комедии "Святой и грешный" М. Варфоломеева, солдат в драме "Рядовые" А. Дударева и другие.

Также Кирков снимался в кино. Один из самых заметных фильмов, в которых он сыграл, – "Ермак".

Полина ДОРОЖКИНА
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