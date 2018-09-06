Русланова оказалась на грани жизни и смерти

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У Нины Ивановны инфаркт.
Врачи не дают никаких прогнозов, сообщил телеграм-канал Mash.
При этом дочь Руслановой опровергла данную информацию. "С Ниной Ивановной все нормально", – сказала "РЕН ТВ" Олеся и добавила, что не знает. откуда распространились эти слухи.
Ранее стало известно, что 27 августа Русланову выписали из больницы. Она проходила плановый осмотр из-за проблем с сердцем. Лечение завершилось успешно, и она уехала домой.
В конце августа появилась информация о том, что актрису срочно доставили в больницу. Говорилось, что у нее возникли проблемы с сердцем.
Однако дочь Нины Ивановны Олеся тогда успокоила поклонников. Она заявила, что это была плановая госпитализация и жизни актрисы ничего не угрожает.
"После операции на сердце ей поставили митральный клапан. Мы ежегодно проходим диагностическое обследование", – отметила дочка и добавила, что уже через десять дней Русланова вернется домой.
Впервые сердечный приступ произошел у актрисы в 2009 году. Тогда врачи поставили ей диагноз – гипертонический криз.
Народная артистка России Нина Русланова сыграла почти 150 ролей в фильмах "Зимняя вишня", "Тени исчезают в полдень", "Завтра была война", "Цыган", "Кин-дза-дза!" и многих других.
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