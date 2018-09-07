Всплыли подробности смерти знаменитого актера из "Терминатора"

Кристофер Лоуфорд скончался на 64-м году жизни

Когда кинозвезда и племянник американского президента Джона Кеннеди занимался йогой, ему срочно потребовалась медицинская помощь. Приехавшие по вызову врачи спасти его не сумели.

Точная причина смерти устанавливается. Актеру было 63 года.

В 1970 – 1980-е гг. он долго боролся с наркотической зависимостью.

Кристофер Лоуфорд – сын Патриции Кеннеди, сестры бывшего президента США Джона Кеннеди, и актера Питера Лоуфорда.

Он стал популярен, после того как сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Терминатор-3: Восстание машин", "Крутые парни", "Байки из склепа", "В прямом эфире с Ларри Кингом", "Все мои дети", "Больница общего профиля" и других.

Кроме съемок в кино, Лоуфорд занимался политикой и журналистикой. Он работал корреспондентом в журнале Extra. А в 2006 г. написал самую продаваемую книгу "Симптомы отмены" (Symptoms of Withdrawal).