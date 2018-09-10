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Звезда "Улиц разбитых фонарей" попал в аварию

Кадр из сериала "Литейный (7-й сезон)" (2011-2012)
В Питере случилось несколько ДТП

На площади Восстания недалеко от Московского вокзала столкнулись две иномарки. В одной из них находился Сергей Селин. Об этом рассказал очевидец.

Участником ДТП стал автомобиль Hyundai Solaris, отметил он, передает MR7.ru. Одна из машин врезалась в заднюю часть другой. 

Пострадавших в результате аварии нет. Подробности случившегося уточняются. 

Актер Сергей Селин завоевал большую популярность ролью Анатолия Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и "Опера. Хроники убойного отдела".

А другая авария в Северной столице закончилась трагедией. После неудачного маневра водителя иномарка протаранила маршрутку, и та перевернулась. Пассажиры выбирались через верхний люк.

Легковая машина, по словам свидетелей, неслась с огромной скоростью, и шансов выжить у тех, кто там находился, почти не было. Погибли два человека.

"Он хотел уйти от столкновения. И на встречку выехал. Скорость была не просто большая, запредельная", – рассказал "Пятому каналу" очевидец.

Черный BMW не ехал, а летел. Секунды – и автомобиль оказался на встречной полосе. 

Полина ДОРОЖКИНА
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