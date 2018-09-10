Назван номинант на "Оскар" от России

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Картина новоиспеченного режиссера "Собибор" будет выдвинута в
качестве соискателя премии
Американской
академии кинематографических искусств.
Как сообщает НТВ, фильм будет представлен как номинант на звание лучшего фильма на иностранном языке.
Военная драма "Собибор" вышла на экраны в мае 2018 г. и стала режиссерским дебютом Константа Хабенского. Фильм основан на реальной истории о лагере нацистов, который существовал на территории Польши.
Главные роли исполнили Кристофер Ламберт и сам Хабенский.
Церемония вручения "Оскара" пройдет 24 февраля 2019 г. в Лос-Анджелесе и будет уже 91-й по счету.
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