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Назван номинант на "Оскар" от России

За самую престижную кинонаграду поборется фильм Константина Хабенского

Картина новоиспеченного режиссера "Собибор" будет выдвинута в качестве соискателя премии Американской академии кинематографических искусств.

Как сообщает НТВ, фильм будет представлен как номинант на звание лучшего фильма на иностранном языке.

Военная драма "Собибор" вышла на экраны в мае 2018 г. и стала режиссерским дебютом Константа Хабенского. Фильм основан на реальной истории о лагере нацистов, который существовал на территории Польши.

Главные роли исполнили Кристофер Ламберт и сам Хабенский.

Церемония вручения "Оскара" пройдет 24 февраля 2019 г. в Лос-Анджелесе и будет уже 91-й по счету.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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