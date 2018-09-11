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Михалкову провели операцию

Никита Михалков. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Актер и режиссер получил серьезную травму

Никита Сергеевич нездоров. Об этом сообщил его друг – российский режиссер, сценарист и актер Александр Адабашьян.

"Он сейчас болеет, была операция", – рассказал он телеканалу "360". К счастью, угрозы для жизни Михалкова нет, отметил Адабашьян. По его словам, у председателя Союза кинематографистов России случилась "малоприятная травма спортивного свойства".

Других подробностей о состоянии Михалкова его друг не привел.

Когда могла произойти неприятность, не известно. Однако в субботу, 8 сентября, Никиту Сергеевича видели на турнире по профессиональному боксу в Челябинске. Он шел с помощью костылей.  

За последнее время это уже не первая госпитализация народного артиста. В марте появлялась информация о том, что во время рабочей поездки Михалков упал и ударился головой. Он обратился за помощью к медикам, но тогда врачи не обнаружили серьезных травм.  

Два года назад Никита Сергеевич не появился на ежегодном кинофестивале ММКФ. Поползли слухи о серьезной болезни прославленного актера и режиссера. Но он, хоть и похудевший, появился на закрытии кинофестиваля и объяснил свое отсутствие воспалением легких. 

Никита Сергеевич ведет чересчур активный образ жизни. В свои 72 года он старается везде успеть, много работает, выходит в свет, занимается общественной и благотворительной деятельностью. 

Полина ДОРОЖКИНА
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