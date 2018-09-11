Знаменитую актрису экстренно увезли в больницу

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Заслуженную артистку РСФСР доставили в одну из столичных клиник. Врачи определили ее в отделение терапии.
По мнению медиков, есть подозрение, что у актрисы пневмония, передает "РЕН ТВ".
Галина Кожакина родилась в 1925 году. В начале своей творческой карьеры она играла в Театре сатиры. С 1955 г. стала актрисой Московского академического театра советской армии.
Снялась в нескольких фильмах, среди которых "Свадьба с приданым". За образ веселой и задорной Любы Бубенчиковой, созданный в этой картине, Галину Кожакину в 1951 г. наградили Сталинской премией III степени.
Кроме того, актриса озвучила роль маленькой разбойницы в мультфильме "Снежная королева".
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