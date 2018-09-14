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Умер народный артист России

Михаил Асафов. Кадр из фильма "Ищу человека" (1973)
Скоропостижно скончался Михаил Асафов

Ему было 67 лет. О смерти актера сообщили во Владимирском академическом театре драмы, на сцене которого он играл.

"На 68-м году жизни скоропостижно скончался народный артист РФ, лауреат премии имени Евгения Евстигнеева Михаил Васильевич Асафов", – записано на сайте театра.

Михаил Асафов родился 6 декабря 1950 года. После окончания школы-студии МХАТ в 1977 г. начал работать во Владимирском областном театре драмы. 

За это время актер сыграл десятки ролей. Он был всегда востребован режиссерами и одинаково блистал в самых разных образах – "от трагических, героических, романтических до самых неожиданных острохарактерных, возрастных – вплоть до эксцентрики и буффонады".

За 40 лет верного служения сцене владимирского театра, в багаже артиста набралось больше 100 ролей, в основном, главных. 

В последние годы Асафов был занят в спектаклях "Ужин дураков" , "№ 13", "На всякого мудреца довольно простоты", "Виндзорские насмешницы", "Фредерик, или Бульвар преступлений". Стали самыми любимыми спектаклями владимирских зрителей и режиссерские работы Михаила Асафова – драма Жана Ануя "Пассажир без багажа" и музыкальная комедия Кена Людвига "Примадонны".

Мастерство, талант и сценическое обаяние актера "по заслугам оценили жители многих городов России и СНГ, а также Чехии и Германии, где артист побывал с владимирским театром на гастролях", – отметили в пресс-службе театра.

Михаил Асафов снимался и в кино. Он сыграл запоминающиеся роли в фильмах "Ищу человека", "Эксперты" и "Господа-товарищи".  

Прощание с народным артистом России состоится в понедельник, 17 сентября, во Владимирском академическом театре драмы.

Полина ДОРОЖКИНА
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