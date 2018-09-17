Умер знаменитый актер
Питер Донат умер на 91-м году жизни в собственном доме в Калифорнии 10 сентября. Актер скончался от осложнений, вызванных сахарным диабетом, сообщил его сын Калеб, передает The Associated Press.
Канадско-американский артист исполнил роль отца агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы". Донат "пришел из этого поколения, которое воспринимало искусство всерьез, но не слишком серьезно", рассказал The New York Times Дэвид Духовны, исполнитель главной роли в фильме.
Также Питер Донат сыграл в картинах "Она написала убийство: Загадка кельтов", "На самом дне", "Красный угол". Снимался у Фрэнсиса Форда Копполы в кинолентах "Крестный отец часть II" и "Такер: Человек и его мечта".
Фильмография актера насчитывает больше 100 ролей. Кроме того, он много играл на Бродвее, особенно в спектаклях по пьесам Уильяма Шекспира.Он сыграл короля Лира, императора Адриана VII, Просперо и Шейлока.
Питер Донат родился 20 января 1928 г. в городе Кентвилле, Новая Шотландия. Его отец работал садовником. В семье уже были актеры: младший брат Ричард Донат играл в телешоу "Гавань", а дядя – британский актер Роберт Донат.
В 1950 г. Питер переехал в США, учился театральному искусству в университете Йеля. Первую роль он сыграл в фильме по мотивам пьесы Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак". В 1961 г. Донат стал ведущим актером в театральной постановке пьесы Дональда Джека "Холщовые баррикады" – первой канадской пьесе, поставленной на Стратфордском шекспировском театральном фестивале в Канаде.
Через четыре года сыграл роль в единственном канадском сериале, который показывали по американскому кабельному телевидению, – "Момент истины".
В России Питера Доната знают, в первую очередь, по роли в научно-фантастическом сериале "Секретные материалы", который начали снимать в 1993 г., а до 2002-го было выпущено 202 серии. Фильм был очень популярен.
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