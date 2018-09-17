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Известный певец разбился в ДТП

Михаил Луконин. Фото ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Дмитрий Суходольский
Звезда оперы погиб в страшной аварии

Это случилось на трассе Псков – Санкт-Петербург. Баритон Михаил Луконин скончался на месте автокатастрофы несколько часов назад, сообщил руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой.

"На Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин", – написал Владимир Самсонов в Facebook.

В воскресенье, 16 сентября, в автомобиль, которым управлял Луконин, на полной скорости врезалась фура, когда он стоял на светофоре. Грузовик со всего маху снес несколько машин, в том числе и ту, в которой находился певец.

Скорее всего, его автомобиль принял на себя основной удар. На ролике видно, как многотонник задел легковушку, и она отлетела в кювет.

Данных о других пассажирах попавших в ДТП машин пока нет. На трассе Псков – Санкт-Петербург постоянно ремонтируют дороги, и невнимательные водители попадают в аварии.

Михаила Луконина знают в Петербурге как автора песен к знаменательным датам, событиям, связанным с историей города. Известен он и как драматический артист. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках, а музыкальный диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинирован на премию Грэмми.

Из родных у артиста осталась только дочь. 

Полина ДОРОЖКИНА
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