Порошина назвала причину развода с мужем

Актриса впервые объяснила свое непростое решение

О расставании Марии с супругом заговорили в начале прошлой недели. Только все терялись в догадках, почему развалилась такая крепкая семья. Однако все не так просто, как казалось со стороны. О том, что привело к разводу, накануне сообщила сама артистка.

Порошина призналась, что такой шаг предприняла вполне обдуманно. Они с мужем несколько раз расходились, потом сходились – хотели сохранить семью, рассказала Мария в интервью журналу "7 дней". Но в итоге супруги поняли, что им лучше жить порознь, – это поможет сберечь хорошие отношения.

"Семнадцать лет – огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально доброжелательную атмосферу", – пояснила актриса.

А вот о новой беременности Мария умолчала. Между тем, по прогнозам врачей, у Порошиной будет сын, о котором она давно мечтала. "Родит она в декабре, а уже в феврале планирует вернуться к работе", – рассказал EG.RU источник из окружения актрисы.

Отцовство будущего ребенка Порошиной приписали актеру Ярославу Бойко. По словам друзей, во время гастролей спектакля "Неоконченный роман", где оба играют главные роли, между ними проскочила искра.

Сам Бойко говорил, что они с Марией знакомы уже три десятка лет. Артисты вместе снимались в популярном сериале "Всегда говори "всегда".

Документы на развод с Ильей Древновым – отцом ее трех дочек – Мария Порошина подала еще в июле. А в прессу информация об этом попала восемь дней назад.

Незадолго до этого поползли слухи о том, что Порошина готовится в пятый раз стать мамой.