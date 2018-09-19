Умер известный актер

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Гамиль Ратиб, сыгравший множество ролей во французских и египетских фильмах, скончался 19 сентября.
О смерти артиста сообщил на страничке в Facebook его агент. Ратиб родился 16 августа 1926 г. в египетской Александрии, много лет он прожил во Франции.
Артист снимался в картинах "Прощай, Бонапарт", "Лоуренс Аравийский", "Алмазная пыль", "Трапеция" и многих других.
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