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Поведение Бузовой повергло в ярость поклонников

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Концерт певицы обернулся громким скандалом

Ольга Бузова рискует окончательно растерять своих немногочисленных реальных поклонников после выступления в Челябинске, который закончился негодованием зрителей. Надо признать, причин для лютой злости оказалось более чем достаточно. 

Сперва Бузова задержала выход на сцену аж на 45 минут. В принципе, артисты иногда делают это специально, чтобы большой поток людей успел заполнить концертную площадку до начала выступления. Однако в случае с Бузовой это оказалось скорее прихотью самой певицы, посколько посмотреть на нее вживую пришло намного меньше народу, чем ожидалось – трибуны до конца шоу оставались полупустыми. Сама звезда не стала извиняться за опоздание.

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Кстати, живьем Бузову, как выяснили челябинцы, можно только увидеть. Услышать – нет. Весь концерт звезда исполняла свои песни под фонограмму, что тоже вызвало возмущение. Люди покупали дорогие билеты будучи уверенными, что насладятся живым исполнением артиста. Как говорится с незапамятных времен "ваши ожидания – это ваши проблемы". В соцсетях пользователи только посмеялись над наивными фанатами Бузовой. 

"Как–то услышал её "пение" вживую, кровь из ушей пошла", – написал Виталий Тихорецкий.

"Благодаря этому концерту, слабовидящие и глухонемые, выздоровели!))", – съязвила Ольга Кроттер.

"Блин, а я надеялся что арену заколотят снаружи и вся это плесень останется внутри навсегда... тем кто ходил вчера на её концерт должно быть стремно как минимум, восхвалять бездарность!", – пожалел Александр Карачев.

Вишенкой на торте стало поведение Бузовой после выступления. В ожидании своего кумира остались многие дети, которые приготовили певицы подарки, в том числе сделанные своими руками. Однако к ним никто так и не вышел, даже ни один из представителей певицы не стал выходить к поклонникам, чтобы просто принять подарки за нее, пишет URA.RU.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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