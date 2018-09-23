Волочкова пожелала дочери гадостей

Балерина не сумела нормально поздравить ребенка с днем рождения

Анастасия Волочкова любит позлорадствовать над рядовыми соотечественниками, дразня их снимками в Instagram фото о своей беззаботной обеспеченной жизни и язвительными подписями к ним.



Эта традиция настолько ей нравится, что она, похоже, готова передать ее дочери Ариадне.

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Иначе и не объяснить то послание, которое Волочкова-старшая оставила в соцсети для своей дочери по случаю ее 13-летия. В нем балерина выплеснула весь свой снобизм по отношению к "доброжелателям".

"Главная твоя опора-это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться… Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй. А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная!", – написала Волочкова.

Почему дочь должна унаследовать такую же армию ненавистников, неясно. Возможно, Волочкова-младшая вырастет куда менее скандальной личностью, которой не придется ругаться каждый день со всеми подряд в интернете.

Пользователям, кстати, поздравление показалось очередной попыткой балерины устроить скандал на ровном месте.

"Какой ужас... Даже поздравления своему ребенку превратить в такой грязный цирк. Что с Вами,Анастасия?", – поинтересовалась liuta0908.

"Я не поняла, вы радуетесь что у вас есть злопыхатели и желаете их в большем количестве для дочери?", – также осталась в недоумении alfiya_malfiya.

"Сумасшедшее поздравление больной женщины Пусть Ариадна будет счастлива и не страдает от отсутствия ума у матери", – пожелала от себя yuliya_messent.



