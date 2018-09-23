Волочкова пожелала дочери гадостей

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Анастасия Волочкова любит позлорадствовать над рядовыми соотечественниками, дразня их снимками в Instagram фото о своей беззаботной обеспеченной жизни и язвительными подписями к ним.
Эта традиция настолько ей нравится, что она, похоже, готова передать ее дочери Ариадне.
Иначе и не объяснить то послание, которое Волочкова-старшая оставила в соцсети для своей дочери по случаю ее 13-летия. В нем балерина выплеснула весь свой снобизм по отношению к "доброжелателям".
"Главная твоя опора-это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться… Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй. А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная!", – написала Волочкова.
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Я счастливая мама! Моя любимая, @ariadna_volochkova с Днем Рождения! Я так тебя ждала!!🙏🏻 И это было 13 лет назад...🙈 Самую главную роль своей жизни из всех исполненных на прославленных сценах мира, я исполнила! Эта роль- МАТЕРИНСТВО! 🙏🏻 Мы живем в роскошном особняке, ездим на подаренном мне майбахе. Скоро ты будешь ездить на коне фризе Зорро. Все у тебя есть. Главная твоя опора-это я. А злыдни пусть станут Волочковыми для начала. А потом можно им и глумиться. Моя хорошая, я счастлива, что у тебя есть подруги для которых наш дом открыт! Я счастлива твоему таланту, воспитанию и любви!❤️ Я счастлива тому, что у нас есть то, чего нет у многих! Доброта. Береги это качество в своем сердце и не теряй.🙏🏻 А злопыхателей будет у тебя больше, чем у меня... Потому что ты самая замечательная!🙏🏻👍🏼😊🌺 Горжусь тобой,моя милая. И всё сделаю для тебя. Твоя любящая мама. А сюрпризы-завтра!🎁 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #осень #цветы #радость #я #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #дом #деньрождения #праздник
Почему дочь должна унаследовать такую же армию ненавистников, неясно. Возможно, Волочкова-младшая вырастет куда менее скандальной личностью, которой не придется ругаться каждый день со всеми подряд в интернете.
Пользователям, кстати, поздравление показалось очередной попыткой балерины устроить скандал на ровном месте.
"Какой ужас... Даже поздравления своему ребенку превратить в такой грязный цирк. Что с Вами,Анастасия?", – поинтересовалась liuta0908.
"Я не поняла, вы радуетесь что у вас есть злопыхатели и желаете их в большем количестве для дочери?", – также осталась в недоумении alfiya_malfiya.
"Сумасшедшее поздравление больной женщины Пусть Ариадна будет счастлива и не страдает от отсутствия ума у матери", – пожелала от себя yuliya_messent.
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