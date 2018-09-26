Нибиру
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Галина Польских попала в одну из столичных клиник из-за
проблем со здоровьем.
Как сообщает Telegram-канал "112", актриса пожаловалась на сильные боли в сердце.
В больнице Польских проведет ближайшие несколько дней. Врачи намерены обследовать ее.
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