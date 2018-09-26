У народной артистки ухудшилось самочувствие

Галина Польских попала в одну из столичных клиник из-за проблем со здоровьем.



Как сообщает Telegram-канал "112", актриса пожаловалась на сильные боли в сердце.

В больнице Польских проведет ближайшие несколько дней. Врачи намерены обследовать ее.