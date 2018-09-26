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Актриса Галина Польских госпитализирована

Галина Польских. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
У народной артистки ухудшилось самочувствие

Галина Польских попала в одну из столичных клиник из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Telegram-канал "112", актриса пожаловалась на сильные боли в сердце.

В больнице Польских проведет ближайшие несколько дней. Врачи намерены обследовать ее.

Рашид БАДАЕВ
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