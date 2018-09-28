В Ираке убили королеву красоты

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Три пули оборвали жизнь "Мисс Ирак" Тары Фарес – модель застрелили в Багдаде 27 сентября.
Королевой красоты Фарес стала в 2015 г., когда в Багдаде после длительного перерыва прошел конкурс "Мисс Ирак".
На странички Тары в социальных сетях были подписаны миллионы людей, отмечает портал Kurdistan 24.
Модель снималась в довольно откровенных для Ирака фотосессиях, напоминает телеканал "360".
"Мы принадлежим Богу и к Нему мы возвращаемся...Мы просим Аллаха простить ее и предоставить ей Свою великую милость", – такая надпись стоит сейчас под последним фото Фарес в Instagram.
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