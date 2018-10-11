Актер "Глухаря" внезапно умер

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Исполнитель эпизодической роли Михаил Фатеев обнаружен мертвым в столичном СИЗО-3.
Наиболее вероятная версия произошедшего – Фатеев совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на источник.
По словам соседа Фатеева по камере, кроме них внутри никого больше не было. Все случилось в тот момент, когда сокамерник спал. Его показания подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается, уточняет "112".
До рокового шага Фатеев не раз проявлял суицидальные наклонности, пишет Mash.
Ранее стало известно, что актер обвинялся в педофилии.
На мужчину пожаловался 14-летний подросток, который рассказал о домогательствах Фатеева на улице. По словам мальчика, актер познакомился с ним около метро, где он раздавал газеты. После этого Фатеев стал присылать мальчику сообщения с неприличным содержанием и откровенные снимки.
Полиция позже задержала актера по подозрению в совращении ребенка и распространении порнографии.
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