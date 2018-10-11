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Актер "Глухаря" внезапно умер

Кадр из сериала "Глухарь-3" (2010)
Его тело нашли в изоляторе

Исполнитель эпизодической роли Михаил Фатеев обнаружен мертвым в столичном СИЗО-3.

Наиболее вероятная версия произошедшего – Фатеев совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал "112" со ссылкой на источник.

По словам соседа Фатеева по камере, кроме них внутри никого больше не было. Все случилось в тот момент, когда сокамерник спал. Его показания подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается, уточняет "112".

До рокового шага Фатеев не раз проявлял суицидальные наклонности, пишет Mash.

Ранее стало известно, что актер обвинялся в педофилии. 

На мужчину пожаловался 14-летний подросток, который рассказал о домогательствах Фатеева на улице. По словам мальчика, актер познакомился с ним около метро, где он раздавал газеты. После этого Фатеев стал присылать мальчику сообщения с неприличным содержанием и откровенные снимки.

Полиция позже задержала актера по подозрению в совращении ребенка и распространении порнографии.

Сергей ПОЛЯКОВ
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