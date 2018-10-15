Стоянов попал в больницу

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
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Вторую звезду известной программы "Городок" госпитализировали в одну из московских клиник.
Стоянову планируют провести операцию. Однако, как стало известно "РЕН ТВ", причины пока не названы.
Артист находится в хирургическом отделении.
Роскосмос получает заверения в вынужденном партнерстве от американских коллег
Министр обороны Анк Бейлевельд вновь обвинила нашу страну во вмешательстве в расследование крушения MH17 и взломе WADA