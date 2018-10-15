Стоянов попал в больницу

Здоровье известного артиста сильно пошатнулось

Вторую звезду известной программы "Городок" госпитализировали в одну из московских клиник.

Стоянову планируют провести операцию. Однако, как стало известно "РЕН ТВ", причины пока не названы.



Артист находится в хирургическом отделении.



