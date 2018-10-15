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Стоянов попал в больницу

Фото: GLOBAL LOOK press
Здоровье известного артиста сильно пошатнулось

Вторую звезду известной программы "Городок" госпитализировали в одну из московских клиник. 

Стоянову планируют провести операцию. Однако, как стало известно "РЕН ТВ", причины пока не названы.

Артист находится в хирургическом отделении.


Полина ДОРОЖКИНА
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