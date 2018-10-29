Ходченкову показали с выросшим животиком

Об интересном положении известной актрисы "проболталась" ее коллега

Пользователи увидели Светлану Ходченкову беременной. Ее новое фото выложила в соцсети Марина Александрова. На снимке у обеих актрис под свободной одеждой явно вырисовываются округлости.

"Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят..." – сообщила Марина под кадром. На нем кинозвезды будто находятся на большом сроке беременности. Между ними, как счастливый отец, позирует актер Павел Деревянко.

Только все это оказалось просто шуткой. Актрисы прикрепили накладные животы для съемок в фильме "Домашний арест". Поклонники оценили чувство юмора Александровой и ее коллег.

"Класс!", "Наверное, обе беременные", "Красотки", "Самые-самые", "Классные", "Шикарная троица! Талантища", "Цветник из самых востребованных красоток", "Миленькие", – похвалили фанаты.

Другие иронично написали: "Продолжение будет?", "А почему вы обе за животы держитесь?", "Наш пострел везде поспел", "За животы держитесь по вине Пабло?", "Поздравляю, это так прекрасно!"

А кто-то предположил, что "у них тут животы торчат, наверное будет второй сезон, где они беременные".

Светлана Ходченкова сейчас не замужем и о личной жизни молчит. Журналистам удалось узнать только об одном романе актрисы – с бизнесменом, который даже сделал ей предложение руки и сердца, но они расстались.

Теперь звезда известного фильма "Благословите женщину" полностью ушла в работу и по-прежнему одна из самых востребованных кинозвезд России. Недавно она начала сниматься в новом фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер" и даже выложила в Instagram фото из гримерки, на котором показалась поклонникам в халате и домашних тапочках.

Несколько часов назад актриса сообщила поклонникам о своем новом спектакле. И показалась в весьма откровенном виде.

У Марины Александровой и ее мужа, режиссера Первого канала Андрея Болтенко, двое детей – шестилетний сынок и трехлетняя доченька. Девочку назвали в честь императрицы, роль которой актриса блестяще сыграла в популярном сериале "Екатерина".